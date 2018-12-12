Поспорили о футболе: дело об убийстве в Чувашии

Чебоксары, , 11:08 — REGNUM В Чувашии вынесен вердикт по первому уголовному делу, которое рассмотрено с участием присяжных заседателей. Перед судом предстал житель Канаша, обвинённый в убийстве. Причиной стал спор о том, какая команда станет победителем чемпионата России по футболу, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Перед судом предстал 53-летний житель Канаша, которому инкриминировали убийство 65-летнего соседа. Преступление было совершено в ночь с 1 на 2 мая 2018 года в общежитии в Канаше.

«Находясь в своей комнате в состоянии алкогольного опьянения, в ходе спора о победителе чемпионата России по футболу он нанёс один удар ножом в область сердца пожилому потерпевшему», — говорят в надзорном ведомстве.

В следственном управлении СКР по Чувашии отмечают, что потерпевший смог дойти до своей комнаты, где от полученного ранения скончался.

По данным прокуратуры, подсудимый заявил о своей непричастности к убийству. Впервые в Чувашии уголовное дело рассматривалось с участием коллегии из шести присяжных заседателей районного уровня.

«Подсудимый единодушно признан виновным и не заслуживающим снисхождения по предъявленному ему обвинению. В ближайшем времени в Канашском районном суде состоится судебное разбирательство, на котором сторонам, уже в отсутствие присяжных, предстоит исследовать обстоятельства, связанные с квалификацией содеянного и назначением подсудимому справедливого наказания», — поясняют в прокуратуре.

Отметим, что в ноябре в Чебоксарах было завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летней девушки, которую обвиняют в убийстве своего новорожденного ребенка. Следствие полагает, что младенец был выброшен в мусоропровод, где и скончался.

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Также в ноябре в Чувашии было утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении депутата Чебоксарского городского собрания депутатов (ЧГСД), обвиняемого в организации заказного убийства.

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