Опубликовано видео задержания члена банды Басаева

Москва, , 11:07 — REGNUM Российские правоохранители задержали участвовавшего в нападении на псковских десантников члена банды Шамиля Басаева. Об этом сообщает 12 декабря пресс-служба СКР.

В ведомстве отметили, что Шамиль Казбулатов подозревается в совершении нескольких преступлений: это вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих российской армии.

Напомним, 29 февраля 2000 года в ходе боевых действий на территории Чечни вооруженная банда под руководством Басаева и Хаттаба атаковала военнослужащих 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии ВДВ. Бой шел на высоте 776 в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни. В боестолкновении с превосходившими силами противника тогда погибли 84 десантника.

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