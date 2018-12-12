Среда, 12 Декабря 2018 года
12:21:47 МСК

Опубликовано видео задержания члена банды Басаева

Происшествия

Мужчина подозревается в вооруженном мятеже, в участии в банде и в посягательстве на жизнь военнослужащих российской армии

Москва, 12 декабря 2018, 11:07 — REGNUM  Российские правоохранители задержали участвовавшего в нападении на псковских десантников члена банды Шамиля Басаева. Об этом сообщает 12 декабря пресс-служба СКР.

В ведомстве отметили, что Шамиль Казбулатов подозревается в совершении нескольких преступлений: это вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих российской армии.

Напомним, 29 февраля 2000 года в ходе боевых действий на территории Чечни вооруженная банда под руководством Басаева и Хаттаба атаковала военнослужащих 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии ВДВ. Бой шел на высоте 776 в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни. В боестолкновении с превосходившими силами противника тогда погибли 84 десантника.

Читайте также: ФСБ задержала двоих участников нападения на псковских десантников в Чечне

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Боевики в Чечне
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить