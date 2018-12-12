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Под Владимиром вандалы разбили мемориальную доску Солженицыну

Происшествия

Доска не провисела и суток

Гусь-Хрустальный, Владимирская область, 12 декабря 2018, 10:56 — REGNUM  Во Владимирской области полиция ищет неизвестных, которые разбили мемориальную доску, установленную в честь писателя Александра Солженицына. Она появилась в городе Гусь-Хрустальном 10 декабря и уже спустя сутки была разбита.

Памятная табличка была установлена на улице Калинина, сообщило издание «Зебра ТВ». Позже в социальных сетях появилась информация, что доску разбили неизвестные. Сообщение об этом также было направлено в полицию, которая начала проверку.

ИА REGNUM напоминает, что 11 декабря отмечалось 100-летие со дня рождения писателя. Александр Солженицын жил в Гусь-Хрустальном в 1956—1957 годах. Он преподавал математику в Мезиновской средней школе Гусь-Хрустального района. Местная жительница, у которой он снимал комнату, стала прототипом героини рассказа «Матрёнин двор».

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Вандализм
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