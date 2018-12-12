Осуждённого за педофилию якутского иеромонаха лишают сана

Якутск, , 10:51 — REGNUM Возглавлявший православную гимназию Якутска иеромонах Мелетий (Андрей Ткаченко) лишён сана после того, как был приговорён к 17 годам лишения свободы за насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста. Такое решение принял республиканский церковный суд, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Осуждённый за педофилию якутский иеромонах будет обжаловать решение суда

Сначала в епархии не верили в способность отца Мелетия совершить такие преступления, но после встречи с одной из семьёй пострадавшего мальчика Владыка Роман констатировал, что сомнений в виновности иеромонаха у него уже нет.

«Учитывая общественный резонанс и тяжесть преступления иеромонаха Мелетия, мною утверждено решение церковного суда. Оно передано на резолюцию Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. При положительном ответе Предстоятеля решение вступит в силу», — цитирует Владыку Романа ЯСИА.

Читайте также: «Скорбим и молимся»: В Якутии за совращение мальчиков арестован священник

Когда будет утверждено решение республиканского суда республики, пока неизвестно. Его принятие зависит от многих факторов, подчеркнула пресс-секретарь епархии Евгения Сенчукова.

Как сообщало ИА REGNUM, судом доказано, что отец Мелетий совершил 87 особо тяжких преступлений в отношении детей. Решение инстанции основано на множестве сложных судебномедицинских и психологосоциальных экспертиз. Вменяемость иеромонаха подтверждена. Своей вины он не признаёт.

Отметим, приговор пока не вступил в законную силу. Подана апелляция.