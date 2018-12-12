Полиция Франции проводит спецоперацию поблизости от Страсбургского собора

Страсбург, Франция, , 10:35 — REGNUM Французская полиция проводит 12 декабря спецоперацию поблизости от Страсбургского собора, сообщает со ссылкой на информацию очевидцев британское агентство Reuters.

По их словам, правоохранительные органы оцепляют район, в котором ранее, 11 декабря, 29-летний Шариф Шекат открыл огонь по посетителям рождественской ярмарки.

Напомним, нападавший, убивший трех человек и ранивший более десяти, по-прежнему находится в бегах. По информации французских СМИ, он ранен.