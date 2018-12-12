В Германии подросток признался в убийстве матери и бабушки

Людвигсбург, Германия, , 10:36 — REGNUM В немецком городе Людвигсбург (Баден-Вюртемберг) по подозрению в убийстве матери и бабушки арестован 17-летний подросток. Трагедия разыгралась в семье с русскими корнями, пишет газета Kronen Zeitung.

Подросток сам позвонил в полицию в ночь на 11 декабря и признался в убийстве. Полиция обнаружила на месте преступления тела двух женщин 38 и 61 года. Они скончались от серьезных ранений. Подозреваемый не оказывал сопротивления при аресте.

Мотив преступления еще не ясен, полиция предполагает семейную ссору. Как заявила криминальная полиция, для оглашения окончательных результатов расследования понадобится еще несколько недель.