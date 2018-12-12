В Вене экстренно сел самолет с министром обороны Болгарии

Вена, , 10:24 — REGNUM Самолет болгарской авиакомпании Bulgaria Air, перевозивший в числе пассажиров членов правительства Болгарии, экстренно приземлился в аэропорту Вены. Об этом 12 декабря сообщает Болгарское национальное радио.

Экипаж запросил посадку из-за повреждения стекла кабины пилотов. Никто из находившихся в самолете не пострадал.

Лайнер направлялся из Софии в Брюссель. На борту находился вице-премьер и министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов и несколько чиновников правительства страны.

Перевозчик отправил в Вену резервный борт.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре вынужденную посадку совершил самолет, в котором находилась канцлер Германии Ангела Меркель. Лайнер, следовавший в Буэнос-Айрес, приземлился в аэропорту Кёльна из-за неполадок.

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