Среда, 12 Декабря 2018 года
10:54:14 МСК

В Вене экстренно сел самолет с министром обороны Болгарии

Происшествия

Экипаж запросил посадку из-за повреждения стекла кабины пилотов

Вена, 12 декабря 2018, 10:24 — REGNUM  Самолет болгарской авиакомпании Bulgaria Air, перевозивший в числе пассажиров членов правительства Болгарии, экстренно приземлился в аэропорту Вены. Об этом 12 декабря сообщает Болгарское национальное радио.

Экипаж запросил посадку из-за повреждения стекла кабины пилотов. Никто из находившихся в самолете не пострадал.

Лайнер направлялся из Софии в Брюссель. На борту находился вице-премьер и министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов и несколько чиновников правительства страны.

Перевозчик отправил в Вену резервный борт.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре вынужденную посадку совершил самолет, в котором находилась канцлер Германии Ангела Меркель. Лайнер, следовавший в Буэнос-Айрес, приземлился в аэропорту Кёльна из-за неполадок.

Читайте также: Самолет Меркель совершил вынужденную посадку в Кёльне

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить