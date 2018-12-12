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ДНР: ВСУ за сутки нарушили режим прекращения огня 19 раз

Происшествия

А также сделали 70 выстрелов из БМП

Донецк, 12 декабря 2018, 10:26 — REGNUM  Украинские войска 19 раз обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 11 декабря, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, обстрелы велись на всех трех направлениях. ВСУ сделали по населенным пунктам ДНР 40 выстрелов из зенитных орудий, 70 выстрелов из БМП, а также выпустили более 100 гранат.

Под обстрел попали 13 населенных пунктов. В общей сложности ВСУ выпустили по ДНР 228 единиц боеприпасов.

Напомним, по данным ДНР, ВСУ планируют полномасштабное наступление на юге республики. На мариупольском направлении сосредоточено 12 тыс. человек, более 50 танков и множество другой военной техники.

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Артобстрелы республик Донбасса
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