ДНР: ВСУ за сутки нарушили режим прекращения огня 19 раз

Донецк, , 10:26 — REGNUM Украинские войска 19 раз обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 11 декабря, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, обстрелы велись на всех трех направлениях. ВСУ сделали по населенным пунктам ДНР 40 выстрелов из зенитных орудий, 70 выстрелов из БМП, а также выпустили более 100 гранат.

Под обстрел попали 13 населенных пунктов. В общей сложности ВСУ выпустили по ДНР 228 единиц боеприпасов.

Напомним, по данным ДНР, ВСУ планируют полномасштабное наступление на юге республики. На мариупольском направлении сосредоточено 12 тыс. человек, более 50 танков и множество другой военной техники.