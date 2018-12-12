Техсбой: в Прикамье клиентка банка украла у однофамилицы более 4 млн рублей

Кизел, Пермский край, , 10:05 — REGNUM В Кизеле Пермского края местная жительница осуждена за кражу крупной суммы денег со счетов своей однофамилицы. Женщина похитила более 4 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

По данным суда, клиентка крупного российского банка воспользовалась тем, что из-за техсбоя произошло смешение установочных данных её и другого клиента — с такой же фамилией именем и отчеством, но другого года рождения. В результате женщина получила доступ к счетам своей однофамилицы, на которых была крупная сумма денег.

Зная, что счета ей не принадлежат, жительница Кизела совершила тайное хищение денежных средств, осуществив дистанционный перевод финансов на свой счет.

В результате пермячка стала фигурантом уголовного дела. Ей инкриминировали кражу в особо крупном размере. Женщина получила условный срок — четыре с половиной года, а также с нее взыскана вся сумма ущерба.