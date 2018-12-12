Премьер-министр Бельгии выразил поддержку Франции после расстрела ярмарки

Брюссель, , 10:03 — REGNUM Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель выразил 12 декабря свою поддержку Франции в связи с нападением на рождественскую ярмарку в Страсбурге, сообщает французское издание Le Figaro.

Соответствующее заявление Мишель сделал на своей странице в Twitter.

«Я выражаю полную свою поддержку нашим французским друзьям, в очередной раз перенесшим удар ужаса и малодушия», — подчеркнул глава бельгийского правительства.

«Я постоянно думаю о жертвах и их близких», — добавил он.

Напомним, вечером 11 декабря 29-летний Шариф Шекат открыл огонь по посетителям рождественской ярмарке в Страсбурге, убив по меньшей мере трех человек, а также ранив еще более десяти получили ранения, после чего скрылся. Правоохранительные органы республики рассматривают ряд версий, среди которых теракт.

Отметим также, что за последние несколько лет Франция и Бельги, а также другие страны ЕС, пережили серию терактов, в том числе с применением огнестрельного оружия и взрывчатки. В частности, жертвами терактов 13 ноября 2015 года в Париже стали 130 человек, более 350 были ранены.

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