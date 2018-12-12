При стрельбе в Страсбурге погиб иностранный турист

Страсбург, Франция, , 09:37 — REGNUM Среди жертв стрельбы на рождественской ярмарке в центре французского Страсбурга есть иностранный гражданин, передает канал N-TV.

Погибший — 45-летний турист из Таиланда, отдыхавший во Франции со своей супругой. Эту информацию подтвердило министерство иностранных дел Таиланда. Пара приехала в Страсбург всего за несколько часов до нападения. Супруга погибшего цела.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате нападения 29-летнего мужчины погибли 4 человека, еще 12 получили ранения. Половина из них в тяжелом состоянии. Стрелок скрылся с места преступления. Полиция предполагает террористический мотив.

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