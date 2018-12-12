Среда, 12 Декабря 2018 года
10:55:37 МСК

При стрельбе в Страсбурге погиб иностранный турист

Происшествия

Семейная пара из Таиланда прибыла в город за несколько часов до атаки

Страсбург, Франция, 12 декабря 2018, 09:37 — REGNUM  Среди жертв стрельбы на рождественской ярмарке в центре французского Страсбурга есть иностранный гражданин, передает канал N-TV.

Погибший — 45-летний турист из Таиланда, отдыхавший во Франции со своей супругой. Эту информацию подтвердило министерство иностранных дел Таиланда. Пара приехала в Страсбург всего за несколько часов до нападения. Супруга погибшего цела.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате нападения 29-летнего мужчины погибли 4 человека, еще 12 получили ранения. Половина из них в тяжелом состоянии. Стрелок скрылся с места преступления. Полиция предполагает террористический мотив.

Читайте также: Центр Страсбурга оцепили после стрельбы на рождественской ярмарке

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пулевая стрельба
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить