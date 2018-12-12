В отношении чиновников мэрии Смоленска возбуждено два уголовных дела

Смоленск, , 09:25 — REGNUM Два уголовных дела по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей чиновниками управления ЖКХ администрации Смоленска возбуждено следственными органами. Об этом 11 декабря сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

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По версии следствия, чиновниками мэрии были подписаны акты приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ, на основании которых подрядчикам были переведены деньги за работы, которые фактически, как выяснилось, исполнены не были. Речь идет о муниципальных контрактах на проведение работ по благоустройству мест массового посещения граждан на два миллиона рублей и проведение работ по благоустройству дворовых территорий на сумму более трех миллионов. Уголовные дела возбуждены по статье о халатности.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава города Владимир Соваренко и администрация неоднократно подвергались критике областных властей в связи с провалом программы благоустройства. В ноябре суд подтвердил назначенный Соваренко ранее штраф в 60 тыс. рублей, а на днях — еще один, в 20 тыс. рублей. В конце ноября губернатор Алексей Островский потребовал от Соваренко уйти в отставку, позже он инициировал рассмотрение вопроса об отставке Соваренко в горсовете. По предварительным данным, этот вопрос может быть рассмотрен 21 декабря. Сам Владимир Соваренко заявил, что не планирует покидать пост.

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