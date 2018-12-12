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По факту схода вагонов в Кировской области могут завести уголовное дело

Происшествия

Пострадавших нет, причины схода вагонов выясняются

По факту схода вагонов в Кировской области могут завести уголовное дело
Иван Шилов © ИА REGNUM
Железная дорога

Киров, 12 декабря 2018, 09:15 — REGNUM  В Кировской области с рельсов сошли восемь вагонов грузового поезда. Об этом сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СКР.

По данным ведомства, жертв и пострадавших в результате схода вагонов нет.

«В связи с происшествием возможна задержка других составов. Место происшествия осмотрели следователи, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее РЖД сообщало, что 11 декабря в Кировской области в 18:39 часов на перегоне Макуха — Лунданка сошёл 31 грузовой вагон с бокситами. Жертв и пострадавших нет, задержек поездов нет. Причины схода выясняются.

По данным СМИ, девять из сорока вагонов лежали на боку. Еще 16 вагонов вместе с локомотивом смогли уйти с места аварии своим ходом.

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Железнодорожные аварии
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