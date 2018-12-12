Глава МВД Казахстана прокомментировал взрыв на пункте сбора металлолома

Актау, Казахстан, , 09:15 — REGNUM Взрыв на пункте приема металлолома в Актау, унесшего жизни двух человек, не был вызван ни гранатой, ни снарядом, заявил министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов, сообщает 12 декабря агентство «Казинформ».

"Не граната, не снаряд — мы не подтверждаем. Воронки нет. Мы будем устанавливать», — добавил министр.

Полиция установила, что четверо мужчин собирали металлолом и приехали на автомобиле «Газель» в пункт приема лома. Во время сдачи металла произошел взрыв, в результате которого погиб приемщик и один из сборщиков, еще три человека пострадали.

В настоящее время полиция совместно с военными проводит расследование. Установлено, что устройство, которое резало металл, работало на газу. Отрабатывается также версия, что объект, который взорвался, был занесен.

Напомним, 11 декабря казахстанские СМИ со ссылкой на комитет по чрезвычайной ситуации МВД Казахстана сообщили, что взрыв в Актау мог произойти из-за детонации танкового учебного снаряда, которые были обнаружены на месте взрыва.

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