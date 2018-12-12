При пожаре в одном из сёл Забайкальского края погиб грудной ребенок

Чита, , 08:58 — REGNUM Семимесячный ребенок погиб в результате пожара в жилом доме села Бырка Приаргунского района Забайкальского края. Об этом сообщает 12 декабря пресс-служба краевого Следственного управления СКР.

Отмечается, что инцидент произошел днем 11 декабря, когда 27-летняя мать оставила своих четырех детей и отправилась в магазин. В ведомстве уточнили, что во время ее отсутствия в доме произошел пожар, в результате которого погиб семимесячный мальчик. Остальные трое детей в возрасте от трех до пяти лет не пострадали.

В СКР добавили, что по факту гибели малолетнего возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи разбираются в причинах возгорания, судмедэксперты будут выяснять причину гибели ребенка.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря стало известно, что при пожаре в якутском селе Кысыл-Сыр погибли двое четырехлетних детей, мать которых ушла за продуктами.

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