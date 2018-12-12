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Число жертв теракта в Кабуле возросло до 12 человек

Происшествия

Среди погибших есть женщины и дети

Кабул, 12 декабря 2018, 08:56 — REGNUM  Число жертв террористического акта в Афганистане возросло до 12 человек, сообщает 12 декабря Associated Press.

В результате взрыва заминированного автомобиля погибли четверо сотрудников безопасности, а также восемь мирных граждан, среди которых были две женщины и двое детей. Также 12 человек получили ранения.

Ответственность за преступление лежит на боевиках «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые контролируют значительные территории в Афганистане и совершают регулярные нападения на правительственные войска.

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Взрывы в Афганистане
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