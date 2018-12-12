В Харьковской области задержали семью, организовавшую наркобизнес

Харьков, Украина, , 08:48 — REGNUM На 10 и 9 лет посадили в тюрьму двух наркоторговцев в Харьковской области, сообщает 12 декабря «Укринформ».

Согласно сообщению, правоохранители разоблачили преступную группировку наркодилеров, которые изготовляли и продавали запрещенные вещества. Лидером группы был 32-летний мужчина, ему помогали его 35-летняя сожительница и 19-летний парень их дочери. Чтобы не попасться полиции, преступники конспирировались: в телефонных разговорах они называли психотропы яблоками, а коноплю — чаем.

Во время обысков полиция изъяла почти 70 кг каннабиса, а также амфетамин и прекурсоры для изготовления наркотиков. Организатора группы осудили на 10 лет тюремного заключения, его сожительницу — на девять лет, молодого парня — на пять лет.

Напомним, ранее в Одессе задержали преступную группировку наркодилеров из пяти человек.

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