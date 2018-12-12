Неправильный диагноз стоил пациенту жизни: врач из Казани получил срок

Казань, , 08:36 — REGNUM Неправильный диагноз, применение препарата, который был противопоказан пациенту, обернулись его смертью на операционном столе. Врача частной клиники Казани за эти действия признали виновным в причинении смерти по неосторожности и ограничили ему свободу на 2,5 года, запретив в течение двух лет заниматься врачебной практикой. Прокурор требовал отправить медика на четыре года в колонию общего режима, а представитель потерпевшего требовал шести лет лишения свободы. Вердикт суда в законную силу пока не вступил и может быть обжалован, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на правозащитную организацию «Зона права».

Решение суда в отношении врача-колопроктолога частной медицинской клиники Халиля З. вынес Вахитовский районный суд Казани 11 декабря 2018 года. Медику вменялась ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

В частную клинику Ленар Н. обратился в начале апреля 2017 года по предварительной записи и с жалобами на периодические боли. Договор об оказании услуг с клиникой был заключён супругой пациента.

Следствие считает, что врач в медкарте пациента не сделал запись об его объективном состоянии и установил неверный диагноз. После этого он сообщил гражданину, что нужно провести операцию с обезболивающим «лидокаин». Сведений о противопоказаниях, имеющихся у препарата, рисках операции, супругам не представили. В деле также не оказалось письменного информированного согласия на медицинское вмешательство. Следователи позднее выяснили, что жизни Ленара на момент обращения ничего не угрожало, медицинских показаний к экстренной операции также не было.

«У Н. было заболевание, при котором противопоказано использование лидокаина. В ходе операции состояние здоровья пациента резко ухудшилось», — уточнялось в ходе судебного процесса.

Пациент умер на операционном столе, а проведённая после возбуждения уголовного дела судебно-медицинская экспертиза выявила серьезные нарушения при оказании врачом медпомощи.

Представитель сестры погибшего, юрист Андрей Сучков, который сотрудничает с правозащитными организациями «Зона права» и «Акцент», намерен обжаловать решение суда.

Напомним, в Нижнем Новгороде два года назад умерла пациентка. Диагноз пациентке врачи поставили лишь на четвёртые сутки нахождения в больнице, когда у неё уже началась интоксикация организма, вызванная гнойным перитонитом. Уголовное дело по происшествию возбудили лишь спустя два года.

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