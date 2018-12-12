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В Оренбурге бухгалтера фирмы подозревают в присвоении более 20 млн рублей

Происшествия

Возбуждено уголовное дело, ход расследования держит на контроле областная прокуратура

Оренбург, 12 декабря 2018, 08:24 — REGNUM  В Оренбурге бухгалтер одной из фирм попала под уголовное преследование. 56-летнюю женщину подозревают в присвоении крупной суммы денег, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Уголовное дело возбудил отдел по экономической безопасности и противодействию коррупции МУ МВД России «Оренбургское». По версии силовиков, бухгалтер причинила значительный ущерб своим работодателям. Сначала предпринимателю, у которого работала, — на сумму 11,5 млн рублей, затем частной компании — на 9 млн рублей.

Имея доступ к банковским счетам, бухгалтер осуществляла финансовые махинации и присваивала деньги. Средствами она распоряжалась по собственному усмотрению.

Стоит отметить, что в Оренбуржье отмечен рост числа преступлений экономической направленности. В 2017 году зарегистрировано 1130 фактов, за 10 месяцев 2018 года — 1247. По данным портала правовой статистики Генпрокуратуры России, в январе — октябре 2018 года правоохранители выявили 672 человека, совершивших экономические преступления.

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Коррупция и борьба с ней
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