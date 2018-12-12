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Хлопок газа и пожар в омском многоквартирнике: прокуратура начала проверку

Происшествия

В пятиэтажном доме в Октябрьском округе Омска произошёл пожар, причиной которого послужил хлопок газовоздушной смеси

Омск, 12 декабря 2018, 07:45 — REGNUM  В Омске в связи с пожаром в многоэтажном жилом доме в Октябрьском округе проводится прокурорская проверка.

Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Омской области, предварительно установлено, что 12 декабря на четвёртом этаже пятиэтажного дома по ул. 7-я Линия произошёл пожар. Причиной возгорания стал хлопок газовоздушной смеси.

На место происшествия выехал прокурор Октябрьского округа Омска. Сотрудники прокуратуры в ходе проверки дадут оценку соблюдению требований законодательства при обслуживании и организации газоснабжения данного дома.

Как уже сообщало ИА REGNUM, жителей пятиэтажного дома в Октябрьском округе Омска пришлось эвакуировать после хлопка бытового газа. Подразделения пожарной охраны спасли 11 человек, рассказали в МЧС РФ. Самостоятельно эвакуировались 12 жителей дома. Сведений о пострадавших или погибших нет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Омске после хлопка газа эвакуированы жители пятиэтажки

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Взрывы бытового газа
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