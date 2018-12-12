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ВСУ трижды обстреляли населенные пункты ЛНР

Происшествия

Под обстрел попали два села

Луганск, 12 декабря 2018, 07:27 — REGNUM  Три раза украинские боевики нарушили перемирие в Луганской Народной Республике (ЛНР) за сутки 11 декабря, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, под обстрел попали села Желобок, Калиновка и окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской. ВСУ стреляли из минометов калибра 120 мм, гранатометов, пулеметов и другого стрелкового оружия.

Напомним, по данным разведки ДНР, украинские боевики запланировали на 14 декабря полномасштабное наступление на юге республики. До этого ВСУ планируют совершить теракт на мариупольском предприятии, чтобы обвинить в этом власти ДНР.

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