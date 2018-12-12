ВСУ трижды обстреляли населенные пункты ЛНР

Луганск, , 07:27 — REGNUM Три раза украинские боевики нарушили перемирие в Луганской Народной Республике (ЛНР) за сутки 11 декабря, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, под обстрел попали села Желобок, Калиновка и окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской. ВСУ стреляли из минометов калибра 120 мм, гранатометов, пулеметов и другого стрелкового оружия.

Напомним, по данным разведки ДНР, украинские боевики запланировали на 14 декабря полномасштабное наступление на юге республики. До этого ВСУ планируют совершить теракт на мариупольском предприятии, чтобы обвинить в этом власти ДНР.