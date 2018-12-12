ВВС Ирака нанесли удар по террористам в Сирии

Багдад, , 07:23 — REGNUM Вооруженные силы Ирака нанесли удар по позициям ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, сообщает 12 декабря Kurdistan.ru.

Акция была проведена в провинции Дейр-эх-Зор в результате чего были ликвидированы 44 боевика «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, в годовщину победы над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке была ликвидирована спящая ячейка боевиков недалеко от Багдада.