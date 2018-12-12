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ВВС Ирака нанесли удар по террористам в Сирии

Происшествия

Ликвидированы 44 боевика

Багдад, 12 декабря 2018, 07:23 — REGNUM  Вооруженные силы Ирака нанесли удар по позициям ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, сообщает 12 декабря Kurdistan.ru.

Акция была проведена в провинции Дейр-эх-Зор в результате чего были ликвидированы 44 боевика «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, в годовщину победы над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке была ликвидирована спящая ячейка боевиков недалеко от Багдада.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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