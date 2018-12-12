Среда, 12 Декабря 2018 года
06:16:07 МСК

В Сиднее грузовик врезался в автобусную остановку

Происшествия

Погиб один человек, шестеро получили травмы

Сидней, Австралия, 12 декабря 2018, 05:58 — REGNUM  В результате наезда грузовика на автобусную остановку в австралийском Сиднее погиб один человек, еще шестеро пострадали, сообщает газета The Sidney Morning Herald.

Сообщается, что в районе 7:45 по местному времени грузовик, перевозивший кирпичи, наехал на автобусную остановку в районе железнодорожной станции Грин Сквер.

По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу, снес электрическую мачту и врезался в автобусную остановку. В результате происшествия погиб один человек, еще шестеро получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября автомобиль УАЗ наехал на автобусную остановку в Псковской области. В результате ДТП пострадали трое детей, которые были госпитализированы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Наезды автомобилей на остановки общественного транспорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить