В Сиднее грузовик врезался в автобусную остановку

Сидней, Австралия, , 05:58 — REGNUM В результате наезда грузовика на автобусную остановку в австралийском Сиднее погиб один человек, еще шестеро пострадали, сообщает газета The Sidney Morning Herald.

Сообщается, что в районе 7:45 по местному времени грузовик, перевозивший кирпичи, наехал на автобусную остановку в районе железнодорожной станции Грин Сквер.

По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу, снес электрическую мачту и врезался в автобусную остановку. В результате происшествия погиб один человек, еще шестеро получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября автомобиль УАЗ наехал на автобусную остановку в Псковской области. В результате ДТП пострадали трое детей, которые были госпитализированы.