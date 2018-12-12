В Кировской области с рельсов сошли сорок вагонов грузового поезда

Киров, , 05:44 — REGNUM На перегоне между станциями Макуха и Лунданка в Кировской области сошли с рельсов 40 вагонов грузового состава, сообщает телеканал РЕН-ТВ.

По данным телеканала, девять из сорока вагонов лежат на боку. Еще 16 вагонов вместе с локомотивом смогли уйти с места аварии своим ходом. В результате происшествия было повреждено 700 метров железнодорожного полотна. Информации о пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября на станции Мангут на границе Омской и Тюменской областей с рельсов сошло более 20 вагонов грузового состава. В результате происшествия были нарушены габариты соседнего пути и повреждена контактная сеть. Пострадавших не было.