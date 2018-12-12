В здании Министерства труда в Москве оборвался лифт с сотрудниками внутри

Москва, , 05:40 — REGNUM В здании Минтруда РФ в столице на Ильинке оборвался трос лифта, в кабине которого находились сотрудники ведомства, сообщает РЕН-ТВ.

Сообщается, что сорвавшийся лифт пролетел четыре этажа перед тем, как остановиться. По предварительным данным, в результате происшествия пострадал один человек. Врачи диагностировали у него перелом грудного отдела позвоночника. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября на станции Московского центрального кольца «Крымская» упал лифт, в кабине которого находились десять пассажиров. Пострадавших не было.

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