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В здании Министерства труда в Москве оборвался лифт с сотрудниками внутри

Происшествия

Пострадал один человек

Москва, 12 декабря 2018, 05:40 — REGNUM  В здании Минтруда РФ в столице на Ильинке оборвался трос лифта, в кабине которого находились сотрудники ведомства, сообщает РЕН-ТВ.

Сообщается, что сорвавшийся лифт пролетел четыре этажа перед тем, как остановиться. По предварительным данным, в результате происшествия пострадал один человек. Врачи диагностировали у него перелом грудного отдела позвоночника. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября на станции Московского центрального кольца «Крымская» упал лифт, в кабине которого находились десять пассажиров. Пострадавших не было.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве на станции МЦК «Крымская» упал лифт с десятью пассажирами

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Происшествия в лифтах
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