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В кафе на юго-западе столицы был застрелен мужчина

Происшествия

В городе введен план «Перехват»

В кафе на юго-западе столицы был застрелен мужчина
Стрельба

Москва, 12 декабря 2018, 05:29 — REGNUM  Неизвестный застрелил мужчину в кафе на Ленинском проспекте столицы, его тело было обнаружено около 22:30 по московскому времени.

Как сообщил источник в правоохранительных органах агентству ТАСС, тело с огнестрельными ранениями было обнаружено в кафе «Райская трапеза». В городе введен план «Перехват», полиция разыскивает неизвестного преступника.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря ранее судимый мужчина был застрелен сотрудником полиции в больнице Ямало-Ненецкого автономного округа. Сообщалось, что мужчина пытался напасть на полицейского с целью завладеть табельным оружием, однако был застрелен.

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