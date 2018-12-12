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Мэр карельского Питкяранта попал под автомобиль

Происшествия

По предварительным данным, водитель транспортного средства мог превысить скорость

Питкярант, Карелия, 12 декабря 2018, 05:21 — REGNUM  В карельском Питкяранте автомобиль сбил главу города Татьяну Юрченко возле здания местной администрации, сообщает управление ГИБДД республики.

Сообщается, что Юрченко переходила дорогу недалеко от здания администрации и попала под колеса легкового автомобиля. По предварительным данным, водитель транспортного средства мог превысить скорость. Главу города госпитализировали. У нее был диагностирован закрытый перелом левого предплечья.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря в Кемеровской области ребенок, катавшийся с горы, попал под колеса снегоуборочного трактора. По предварительным данным, водитель трактора не убедился в безопасности маневра, когда двигался задним ходом. Ребенок от полученных травм скончался.

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Дорожно-транспортные происшествия
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