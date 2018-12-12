В Нижнем Тагиле проверят противопожарную безопасность в торговых центрах

Нижний Тагил, Свердловская область, , 05:52 — REGNUM На Урале в Нижнем Тагиле перед предстоящими новогодними праздниками пройдут дополнительные проверки в торговых и развлекательных центрах города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Решение было принято на заседании городского совета общественной безопасности. Начальник отдела гражданской защиты населения Андрей Мишин сообщил о проведённых ранее проверках, в том числе с привлечением представителей общественности.

Также были усилены меры безопасности в образовательных и иных муниципальных учреждениях на которые из городской казны были выделены средства в размере более 34 млн рублей.

Отмечается, что за 11 месяцев 2018 года в Нижнем Тагиле произошло 217 пожаров и 741 загорание. В них погибли 20 человек, в том числе трое детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Кемерово 25 марта 2018 года в торговом центре «Зимняя вишня» произошёл крупный пожар, в результате которого погибли 60 человек, из них 41 ребёнок.

Впоследствии в торговых и торгово-развлекательных центрах Свердловской области и Екатеринбурга были проведены проверки на соблюдение противопожарной безопасности.

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В результате надзорных мероприятий были выявлены многочисленные нарушения, из-за которых несколько торговых центров оказались под угрозой закрытия, а деятельность некоторых была приостановлена до устранения нарушений.

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