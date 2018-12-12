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На складе в подмосковном Щёлково потушили крупный пожар

Происшествия

К ликвидации последствий пожара привлекались 75 человек

На складе в подмосковном Щёлково потушили крупный пожар
Иллюстрация: 50.mchs.gov.ru
Тушение пожара

Щёлково, Московская область, 12 декабря 2018, 05:13 — REGNUM  Пожар, вспыхнувший на складе в городе Щёлково (Московская область), ликвидирован, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

«В 20:28 мск полная ликвидация пожара. Есть пострадавшие», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, пожар в Щёлково вспыхнул 11 декабря в 12:20 мск. На улице Фабричной (дом №1) загорелось складское помещение. Пожару был присвоен повышенный ранг №2.

К 13:38 мск огонь локализовали на площади 1000 квадратных метров, через два часа ликвидировали открытое горение. К ликвидации пожара привлекались 75 человек и 24 единицы техники.

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