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В Якутии пассажирский Boeing 737 задел хвостом взлетную полосу

Происшествия

Вылет рейса из-за происшествия был отложен

В Якутии пассажирский Boeing 737 задел хвостом взлетную полосу
A. L. (loading)
Аэропорт Нерюнгри

Нерюнгри, Якутия, 12 декабря 2018, 05:15 — REGNUM  Пассажирский авиалайнер Boeing 737 не смог взлететь из аэропорта в якутском Нерюрнги из-за того, что задел хвостовой частью самолета взлетно-посадочную полосу (ВПП), сообщает пресс-служба Дальневосточной прокуратуры на транспорте.

Сообщается, что инцидент произошел 11 декабря около 07:00 по московскому времени в аэропорту Нерюнгри. Самолет рейса Нерюнгри — Красноярск во время взлета задел ВПП. На борту самолета находились 103 пассажира и шесть членов экипажа, пострадавших не было. Вылет рейса из-за происшествия был отложен.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря самолет, вылетевших из Москвы в Чебоксары, должен был приземлиться в чувашской столице в 21:10, однако при подлете к аэропорту судно развернулось и возвратилось в аэропорт вылета. Причиной возврата самолета стал сильный снегопад.

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Авиапроисшествия
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