В Омске после хлопка газа эвакуированы жители пятиэтажки

Омск, , 04:55 — REGNUM Жители пятиэтажного дома в Октябрьском округе Омска эвакуированы после хлопка бытового газа, сообщили 12 декабря в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

«Подразделениями пожарной охраны спасены 11 человек. Шесть из них вывели из опасной зоны звенья газодымозащитной службы, а пять граждан были спасены с помощью автолестницы. Самостоятельно эвакуировались 12 жителей дома», — сообщили в МЧС РФ.

В 5:24 (время местное) ликвидировано открытое горение, начавшееся после взрыва газа. На месте ЧП находится автобус, в котором смогли временно разместиться эвакуированные жители дома.

Уточняется, что в ликвидации последствий ЧП задействованы 12 единиц техники и 52 человека. К работе подключены все экстренные службы города.

Напомним, пожар в Октябрьском округе вспыхнул в 4:37 (время местное). Из-за взрыва газа на четвертом этаже пятиэтажного дома произошло нарушение конструкции квартиры.

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