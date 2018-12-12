Среда, 12 Декабря 2018 года
04:31:00 МСК

В Калифорнии кошка месяц ждала хозяев у сгоревшего дома

Происшествия

Через месяц хозяева воссоединились с питомцем

Парадайз, США, 12 декабря 2018, 04:26 — REGNUM  В американском Парадайзе (штат Калифорния) кошка месяц ждала своих хозяев возле сгоревшего дома, сообщает телеканал «Звезда».

Сообщается, что дом сгорел в результате лесных пожаров, охвативших Калифорнию. Семья успела эвакуироваться из дома, однако забыла в нем свою кошку по имени Тимбер, которую не смогла найти в момент отъезда.

Хозяйка питомца Кортни Верблоу заявила, что через месяц, когда интенсивность пожаров стала ниже, семья решилась осмотреть сгоревший дом. Там она и нашла свою кошку. Верблоу подчеркнула, что до последнего надеялась, что ее питомец жив.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября в Челябинске поставили памятник псу, который два года ждал погибшего хозяина. Памятник был установлен в центре Челябинска на Кировке.

Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинске преданному псу Хатико поставили памятник

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Спасение диких животных и растений
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить