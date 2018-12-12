В Калифорнии кошка месяц ждала хозяев у сгоревшего дома

Парадайз, США, , 04:26 — REGNUM В американском Парадайзе (штат Калифорния) кошка месяц ждала своих хозяев возле сгоревшего дома, сообщает телеканал «Звезда».

Сообщается, что дом сгорел в результате лесных пожаров, охвативших Калифорнию. Семья успела эвакуироваться из дома, однако забыла в нем свою кошку по имени Тимбер, которую не смогла найти в момент отъезда.

Хозяйка питомца Кортни Верблоу заявила, что через месяц, когда интенсивность пожаров стала ниже, семья решилась осмотреть сгоревший дом. Там она и нашла свою кошку. Верблоу подчеркнула, что до последнего надеялась, что ее питомец жив.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября в Челябинске поставили памятник псу, который два года ждал погибшего хозяина. Памятник был установлен в центре Челябинска на Кировке.

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