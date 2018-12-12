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Обнаружено тело еще одного погибшего при сходе оползня на юго-западе Китая

Происшествия

Спасатели обнаружили тело ранее считавшегося пропавшим без вести человека около 14:00 по местному времени 11 декабря

Чэнду, Китай, 12 декабря 2018, 04:19 — REGNUM  Число жертв схода оползня в провинции Сычуань на юго-западе Китая выросло до пяти человек, сообщает 11 декабря агентство Синьхуа.

Спасатели обнаружили тело ранее считавшегося пропавшим без вести человека около 14:00 по местному времени 11 декабря на месте схода оползня в уезде Сюйюн близ города Лучжоу, сообщили в местном департаменте связей с общественностью.

Таким образом, пять человек погибли и еще семеро получили ранения в результате трагедии. Все раненые в настоящее время проходят лечение в госпиталях.

Как сообщало ИА REGNUM, оползень сошел в указанном месте около 16:20 по местному времени 9 декабря, накрыв несколько жилых домов и оставив под завалами 12 человек. Более тысячи спасателей приняли участие в поисково-спасательных работах. Причина схода оползня в настоящее время выясняется.

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