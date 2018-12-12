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Стрельба в Страсбурге. Городские власти объявили траур

Происшествия

Рождественская ярмарка временно закрыта

Страсбург, Франция, 12 декабря 2018, 03:35 — REGNUM  Траур объявлен в городе Страсбурге (Франция) после гибели людей в результате стрельбы на рождественской ярмарке, сообщает DNA.

12 декабря рождественская ярмарка работать не будет, в театрах отменен показ спектаклей. Траур объявил страсбургский мэр Ролан Рис.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, четыре человека погибли и 12 — ранены в результате нападения на рождественской ярмарке 11 декабря: житель Страсбурга Шариф Шекат открыл огонь по толпе, был ранен и скрылся.

Как отметил источник в прокуратуре Франции, не исключено, что это был теракт. Стрелка пока арестовать не удалось.

Читайте ранее в этом сюжете: Центр Страсбурга оцепили после стрельбы на рождественской ярмарке

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