Генсек Совета Европы прокомментировал ЧП в Страсбурге

Страсбург, Франция, , 02:42 — REGNUM Все сотрудники и посетители штаб-квартиры Совета Европы (Страсбург, Франция) должны оставаться в помещениях в связи со случившимся на рождественской ярмарке, заявил генсек СЕ Турбьёрн Ягланд в Twitter.

Комментируя убийство четырех человек в Страсбурге, Ягланд написал:

«Это серьезный инцидент, и я советую всем сотрудникам и посетителям оставаться дома или в помещении на данный момент».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Страсбурге, где находится штаб-квартира СЕ, четыре человека погибли и 12 получили ранения в результате нападения на рождественской ярмарке 11 декабря.

Житель Страсбурга, подозреваемый в террористической деятельности, открыл огонь по толпе. Сейчас правоохранители и спецслужбы работают над его задержанием. По данным источников прокуратуры Франции, рассматривается версия теракта.

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