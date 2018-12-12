Среда, 12 Декабря 2018 года
03:06:44 МСК

Генсек Совета Европы прокомментировал ЧП в Страсбурге

Происшествия

«Советую всем оставаться дома»

Страсбург, Франция, 12 декабря 2018, 02:42 — REGNUM  Все сотрудники и посетители штаб-квартиры Совета Европы (Страсбург, Франция) должны оставаться в помещениях в связи со случившимся на рождественской ярмарке, заявил генсек СЕ Турбьёрн Ягланд в Twitter.

Комментируя убийство четырех человек в Страсбурге, Ягланд написал:

«Это серьезный инцидент, и я советую всем сотрудникам и посетителям оставаться дома или в помещении на данный момент».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Страсбурге, где находится штаб-квартира СЕ, четыре человека погибли и 12 получили ранения в результате нападения на рождественской ярмарке 11 декабря.

Житель Страсбурга, подозреваемый в террористической деятельности, открыл огонь по толпе. Сейчас правоохранители и спецслужбы работают над его задержанием. По данным источников прокуратуры Франции, рассматривается версия теракта.

Читайте ранее в этом сюжете: В Страсбурге снова прогремели выстрелы

Читайте развитие сюжета: Центр Страсбурга оцепили после стрельбы на рождественской ярмарке

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Незаконный оборот огнестрельного оружия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить