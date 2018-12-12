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В Страсбурге снова прогремели выстрелы

Происшествия

Власти Франции рассматривают версию теракта

Страсбург, Франция, 12 декабря 2018, 02:11 — REGNUM  В районе Нейдорф города Страсбурга (Франция) прогремели выстрелы, передает телеканал BFM.

Стрельба идет в районе, где забаррикадировался житель Страсбурга, открывший огонь по посетителям и охране рождественской ярмарки. Правоохранители пытаются добраться до стрелка.

Всего стрельба в Страсбурге 11 декабря зафиксирована в трех местах — на улице Гранд-Аркад на рождественской ярмарке, на улице Орфевр и на перекрестке Гран и Савон, пишет Le Progres.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правоохранители Страсбурга работают над задержанием 29-летнего горожанина, обстрелявшего толпу на рождественской ярмарке 11 декабря. В результате нападения погибли четыре и ранены 11 человек.

Власти Франции рассматривают версию теракта. На месте ЧП находится французский министр внутренних дел Кристоф Кастанер.

Читайте ранее в этом сюжете: В Страсбурге на рождественской ярмарке погибли четыре человека

Читайте развитие сюжета: Генсек Совета Европы прокомментировал ЧП в Страсбурге

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