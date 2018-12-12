В Страсбурге на рождественской ярмарке погибли четыре человека

Страсбург, Франция, , 01:38 — REGNUM Число жертв в результате обстрела в центре города Страсбурга (Франция) возросло до четырех, передает телеканал BFM TV.

Напомним, полиция и спецслужбы Франции занимаются расследованием нападения, которое произошло в районе улицы Гранд-Аркад на рождественской ярмарке в Страсбурге.

29-летний житель Страсбурга обстрелял людей, в том числе сотрудников правоохранительных органов, и сам был ранен. По данным полиции, он укрылся в районе Нейдорф.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным источников во французской прокуратуре, этот человек еще до нападения на участников ярмарки был внесен в список подозреваемых в террористической деятельности.

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