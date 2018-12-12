Стрельбу в Страсбурге рассматривают как теракт – СМИ

Страсбург, Франция, , 01:15 — REGNUM Версия теракта рассматривается как одна из наиболее вероятных в расследовании стрельбы в городе Страсбурге (Франция), со ссылкой на источник в прокуратуре Франции передает телеканал BFM.

Уточняется, что стрелок, личность которого установлена, фигурирует в списке подозреваемых в терроризме — в картотеке Главного управления внутренней безопасности Франции. Стрелок является жителем Страсбурга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 декабря на рождественской елке в центре Страсбурга убиты два и ранены 11 человек. Люди погибли и пострадали в результате обстрела, начатого неизвестным, который был ранен полицией и скрылся с места ЧП.

На место ЧП вылетел французский министр внутренних дел Кристоф Кастанер. По его данным, преступника ищут.

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