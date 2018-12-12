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Во время стрельбы в Страсбурге погибли два человека

Происшествия

Ранены 11 человек

Страсбург, Франция, 12 декабря 2018, 00:33 — REGNUM  Жертвами стрельбы в городе Страсбурге (Франция) стали два человека, передает радиостанция France Info.

Уточняется, что пострадали в результате инцидента 11 человек, двое из которых — в тяжелом состоянии. Личность стрелка установлена, но не названа. Полиция ведет его розыск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выстрелы в Страсбурге прогремели 11 декабря на рождественской ярмарке. Сначала было известно об одной жертве и девяти раненых.

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