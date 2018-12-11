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В ДТП с экскурсионным автобусом под Псковом пострадали девять человек

Происшествия

В автобусе находились туристы из Санкт-Петербруга

п. Пушкинские Горы, Псковская область, 11 декабря 2018, 23:53 — REGNUM  ДТП с участием экскурсионного автобуса произошло вечером 11 декабря в Псковской области, передаёт телеканал «Рен ТВ».

Как сообщается, авария произошла недалеко от деревни Коноплюшка в Пушкиногорском районе. В автобусе находилась группа туристов, следовавших из Санкт-Петербурга в Пушкинские Горы.

Представитель оперативного штаба, сформированного на месте ЧС, сообщил РИА Новости, что в результате ДТП получили травмы девять человек.

Сообщается, что автобус при резком торможении съехал в кювет. Предположительно, водитель не справился с управлением на скользкой дороге.

Подробности и обстоятельства произошедшего уточняются.

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