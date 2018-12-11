Сотрудники МВД и ФСБ провели обыски в московском офисе ФАС

Москва, , 23:25 — REGNUM Сотрудники МВД и ФСБ России 11 декабря провелиследственные действия в московском офисе Федеральной антимонопольной службы. Информацию об этом подтвердили ТАСС в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Как уточнили в ФАС, следственные действия касались дел и решений, принятых в 2012—2014 годах Федеральной службой по тарифам, которая была упразднена в 2015 году. ФАС является правопреемником данного ведомства.

Отмечается, что сотрудникам МВД и ФСБ со стороны антимонопольной службы «предоставлялась вся необходимая информация».

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что в здании ФАС на Садово-Кудринской улице в Москве сегодня днём были изъяли документы и допрошен ряд сотрудников ведомства.

По информации издания, следственные действия были связаны с уголовным делом о мошенничестве, возбуждённым два месяца назад в отношении певца Арэя Балевского, который, по версии следствия, предлагал бизнесменам за два миллиона долларов решить спорные вопросы с ФАС.