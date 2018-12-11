В Страсбурге на рождественской ярмарке произошла стрельба

Страсбург, Франция, , 23:06 — REGNUM На рождественской ярмарке в центре французского города Страсбург произошла стрельба. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщает Mirror.

По предварительным данным, в результате стрельбы на рождественской ярмарке в центре Страсбурга погиб один человек, ещё трое получили ранения. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Район, в котором произошла стрельба, был оцеплен.

Местные власти подтвердили информацию, что в городе произошел некий инцидент. Других деталей муниципалитет не сообщил.