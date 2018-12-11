Ракета комплекса С-350 взорвалась на полигоне в Астраханской области

Астрахань, , 20:45 — REGNUM На военном полигоне в Астраханской области упал и взорвался снаряд зенитного ракетного комплекса. Соответствующую видеозапись опубликовал 11 декабря портал Avia.Pro.

Источник в оборонном-промышленном комплексе сообщил ТАСС, что инцидент произошёл 7 декабря на полигоне Капустин Яр во время испытательных стрельб ЗРК С-350 «Витязь».

"Одна из ракет комплекса в результате нештатной ситуации самоуничтожилась в воздухе», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что снаряд упал на территории полигона, в результате инцидента никто не пострадал, а возгорание было оперативно ликвидировано.

Официального подтверждения данной информации от Министерства обороны России до настоящего времени не поступало.