Ростовский суд арестовал подростков, изнасиловавших и убивших женщину

Миллерово, Ростовская область, , 20:02 — REGNUM Двое подростков, 15 и 16 лет, подозреваемые в расправе над 28-летней женщиной в городе Миллерово Ростовской области, арестованы, сообщила 11 декабря пресс-служба СУ СКР по региону.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тело 28-летней женщины было обнаружено на окраине города Миллерово. В совершении убийства подозревают двоих подростков. По версии следствия, молодые люди и женщина вместе выпивали. Затем подростки предложили новой знакомой вступить в интимную связь. Она отказалась. В результате подростки задушили женщину ремнем.

По данным местных СМИ, женщина была замужем, у нее остался двухлетний ребенок. Своих убийц женщина встретила на остановке транспорта. Они познакомились, решили вместе выпить и отправились в сторону лесополосы. Как пишет donday.ru, из-за большого количества выпитого женщине стало плохо. Подростки решили этим воспользоваться и изнасиловать ее. Однако женщина стала сопротивляться. Тогда ее задушили, тело бросили на месте убийства. По данным издания, оба подозреваемых — студенты местного казачьего кадетского профессионального училища.

В отношении подростков возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. По ходатайству следствия оба подозреваемых арестованы.

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