В Дагестане при строительстве дома погиб рабочий

Каспийск, Дагестан, , 17:35 — REGNUM В дагестанском Каспийске 42-летний рабочий скончался после падения с пятого этажа. Происшествие случилось при строительстве 12-этажного многоквартирного дома, сообщили ИА REGNUM 11 декабря в пресс-службе Следственного комитета Дагестана.

По данным следствия, в ноябре 2018 года руководство компании «СТ-СТРОЙ» не обеспечила безопасных условий труда для строителей при производстве работ. Погибший в ходе кладки облицовки потерял равновесие и упал с высоты. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.

По факту гибели рабочего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда. В настоящее время устанавливаются виновные должностные лица строительной организации для привлечения их к уголовной ответственности.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что 23 октября 2018 года в дагестанском Дербенте при строительстве многоэтажного дома погибли трое рабочих. Они поднимались на платформе, предназначенной для поднятия грузов. При достижении максимальной высоты движущейся платформы произошел обрыв металлического троса. В результате она с высоты 13 этажа рухнула на землю вместе с рабочими. По данному факту Следственный комитет республики также возбудил уголовное дело за нарушение правил безопасности при строительных работах.