Сирийские военные захватили ракеты боевиков у границы с Иорданией

Дамаск, , 17:01 — REGNUM Сирийская арабская армия обнаружила еще одну крупную партию оружия, оставленную боевиками на юге Сирии. Большой склад с оружием был найден у контрольно-пропускного пункта Нассиб в провинции Дераа вблизи иорданской границы. Об этом сообщил новостной ресурс Al-Masdar News.

Среди найденного оружия было несколько зенитных ракет. Речь идет не о ПЗРК, а о ракетах к стационарным и подвижным комплексам. Данные ракеты были захвачены у сирийской армии ранее. Исламисты проявили смекалку, и научились их модифицировать в ракеты класса «земля-земля».

Большая часть провинций Дераа и Кунейтра была освобождена не путем военной операции, а путем переговоров, который проводил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии. Однако сдавшиеся боевики передали сирийской армии не все оружие. Часть оружия они спрятали в различных тайниках, которые сейчас постоянно находят в ходе поисковых мероприятий.

Следует заметить, что российские зенитно-ракетные комплексы С-300 имеют возможность нанести удары по наземным целям. Для этого необходимо просто передать расчёту комплекса координаты цели. Сохранена эта возможность и в ЗРК С-400.

Данная возможность широко не используется, т.к. ракета класса «земля-воздух» дороже ракеты класса «земля-земля». Однако в боевых условиях эта опция при необходимости может быть использована, она также отрабатывается и на учениях войск.