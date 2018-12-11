Массовое отравление школьников хлором зафиксировано под Санкт-Петербургом

Красное Село, Санкт-Петербург, , 15:52 — REGNUM В Красном селе под Санкт-Петербургом произошло массовое отравление школьников хлором, передает 11 декабря «Пятый канал».

Отмечается, что ЧП произошло в бассейне школы №270. Во время занятий по плаванию 16 учеников почувствовали себя плохо, семерых школьников пришлось отправить в больницу. В лечебном учреждении им поставили диагноз «отравление хлором», сообщает телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля стало известно, что после массового отравления хлором в бассейне в городе Мыски Кемеровской области под наблюдение врачей попали десять детей.

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