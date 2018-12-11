Вторник, 11 Декабря 2018 года
17:24:11 МСК

Массовое отравление школьников хлором зафиксировано под Санкт-Петербургом

Происшествия

Во время занятий по плаванию 16 учеников красносельской школы почувствовали себя плохо

Массовое отравление школьников хлором зафиксировано под Санкт-Петербургом
modi74
Бассейн

Красное Село, Санкт-Петербург, 11 декабря 2018, 15:52 — REGNUM  В Красном селе под Санкт-Петербургом произошло массовое отравление школьников хлором, передает 11 декабря «Пятый канал».

Отмечается, что ЧП произошло в бассейне школы №270. Во время занятий по плаванию 16 учеников почувствовали себя плохо, семерых школьников пришлось отправить в больницу. В лечебном учреждении им поставили диагноз «отравление хлором», сообщает телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля стало известно, что после массового отравления хлором в бассейне в городе Мыски Кемеровской области под наблюдение врачей попали десять детей.

Читайте также: В Кемеровской области произошло отравление детей хлором в бассейне

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отравления химическими веществами
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить