Поиски туристов, пропавших в Хакасии в ноябре, продолжаются

Абакан, , 15:43 — REGNUM ГУ МЧС по Хакасии обнародовало актуальную информацию о поисках четырёх туристов, пропавших в ноябре 2018 года. Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, группа спасателей Сибирского регионального поисково-спасательного отряда покинула населённый пункт Приисковый, где искали потерявшихся. Однако поисковые работы продолжаются, на месте остался Южно-Сибирский поисково-спасательный отряд.

Также в республиканском главке МЧС уточнили, что Ширинский межрайонный следственный отдел следственного управления СКР по Хакасии возбудил по факту безвестного исчезновения группы туристов уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

«Конспирологам сразу просьба не беспокоиться, уголовные дела по факту пропажи людей возбуждаются всегда. И только по итогам поисков оно либо будет переквалифицировано, либо останется прежним», — прокомментировали в группе «МЧС России по Республике Хакасия» в соцсети «ВКонтакте».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, четверо туристов (трое жителей красноярского края и жительница Саяногорска) пропали в Хакасии 24 ноября 2018 года, отправившись кататься на снегоходах. Их искали не только спасатели, но и волонтёры. Для поисков использовался вертолёт. Снегоходы вскоре обнаружили, но людей найти не удалось до сих пор.

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