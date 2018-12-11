В Оренбуржье выросло число несчастных случаев на железной дороге

Оренбург, , 15:43 — REGNUM В Оренбургской области в январе-ноябре 2018 года число пострадавших граждан на железной дороге выросло с 12 до 16 человек по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре Южно-Уральской железной дороги ОАО «РЖД».

Статистику усугубил еще один смертельный несчастный случай, который произошёл 8 декабря с работником железной дороги. Электромонтёр-линейщик Свердловской дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения ОАО «РЖД» получил смертельный удар электрическим током. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Уральском следственном управлении на транспорте СКР, по факту гибели железнодорожника проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, электромонтёр-линейщик проводил ремонтные работы на 179 километре пикет №9 перегона «Дубиновка — Кувандык» Южно-Уральской железной дороги. Слишком приблизившись к элементам контактной сети железнодорожник получил смертельную травму.

Между тем, в отделении Южно-Уральской железной дороги отметили сокращение количества случаев травмирования граждан за 11 месяцев 2018 года на 14% в целом на железнодорожных путях ЮУЖД. В январе-ноябре 2018 года на Южно-Уральской магистрали от наезда подвижного состава и травмирования электротоком пострадали 75 человек, из них 49 — со смертельным исходом.

Основными причинами несчастных случаев в ЮУЖД назвали нарушение правил личной безопасности и переход железнодорожных путей в не предназначенных для этого местах перед идущим поездом.