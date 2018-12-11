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Неизвестные обокрали дом главного тренера сборной РФ по фехтованию

Происшествия

Из дома двукратного олимпийского чемпиона украли пять пар наручных часов и ювелирные украшения на общую сумму свыше 200 тыс. рублей

Химки, Московская область, 11 декабря 2018, 15:37 — REGNUM  Злоумышленники обокрали дом главного тренера сборной России по фехтованию Ильгара Магомедова в подмосковных Химках, передает 11 декабря телеканал «РЕН-ТВ».

Отмечается, что воры похитили из дома двукратного олимпийского чемпиона пять пар наручных часов и ювелирные украшения на общую сумму свыше 200 тыс. рублей. По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря стало известно, что в Москве задержан подозреваемый в краже раритетных фотоаппаратов на общую сумму приблизительно в 5 млн рублей.

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Кражи
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